Selleks, et heastada mineviku vigu, on salapärane mõrtsukas Victor nüüd maailma kõige ohtlikuma kuritegeliku organisatsiooni, Vene maffia, teenistuses. Victor suundub Londonisse, kus tal on kavas kohtuda maffiaboss Maksim Borisjukiga, aga enne, kui Victor kohale jõuab, mõrvatakse Maksim ja Victorist saab peamine kahtlusalune.