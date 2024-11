Lugu Euroopasse smugeldatud Iraani tüdrukust, kellest sai viieaastaselt oma vendade ema

Atefeh Sebdani «Käsikäes iseendaga» on lugu kasvamisest olukorras, kus ei ole kedagi peale iseenda, kellele loota, ja väärkohtlemisest, mida oskuslikult varjatakse. Kuid samal ajal on see ka lugu tohutust elujõust ja julgusest lõpuks end väärkohtlemise ahelaist vabaks murda.