Lugu Lottiest, kes kogemata võõrad jõuluks külla kutsub

Lähenemas on jõulud ja Lottie on hirmus elevil. Ka mamps on rõõmus, sest nad saavad ükskord ometi veeta pühad ainult oma pere keskel. Kogu see rahu ja vaikus! Ent siis otsustavad mõned sugulased siiski külla tulla. Ja siis veel mõned. Võib juhtuda, et Antoine’i ja Lottie vestluses läheb midagi tõlkes kaduma ja oodata on veelgi rahvast … Aga võõrad EI TULEKS ju jõuludeks lihtsalt niisama külla … ega ju? Kohe kuidagi ei teki õiget hetke mampsile võimalikust Prantsuse invasioonist rääkida.