Urmas Nemvalts tutvustab isadepäeval uut lasteraamatut autohuvilistele poistele

Urmas Nemvalts ütles raamatu valmimise kohta, et kuna talle endale on vanemad masinad oma disaini poolest alati meeldinud, siis tundus põnev oma lemmikuid võrrelda kaasaegsete mudelitega. Nii sündiski raamat, kus autosõpradest Siim ja tema vanaisa vaatavad tänaval liikuvaid erinevaid masinad. Kui õues sõidab midagi tähelepanuväärset, otsib vanaisa oma fotokollektsioonist vastava analoogi ja nii näeb Siim koos raamatu lugejatega, millised olid tema vanaisa lapsepõlves või noorusajal kiirabi- ja päästeautod, prügi- ja jahuautod, traktorid, teehöövlid ning paljud muud põnevad masinad. Lisaks saab lugeja teada huvitavaid detaile tehnika ajaloo kohta.

«Varasemalt ilmunud minu kirjutatud ja joonistatud raamat «Väikeste meeste jutud» on lugejatelt ja nende vanematelt palju kiidusõnu saanud. Tihti küsiti minult, et millal tuleb järgmine väikestele poistele mõeldud raamat, nüüd on see viimaks valmis,» on autor rahul. Kaante vahele jõudis 120 masinat, mille joonistamine pakkus ka autorile suurt rõõmu. Koos raamatuga on saadaval ka järgmise aasta Poistekalender, kus sees samad masinad mis raamatuski.