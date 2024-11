NAGU POTTER Ilmunud on uus menukas lasteraamatute sari Norra kirjanikult

Ilmunud on uus osa armastatud Norra lasteraamatutegelase Alma Frengi sarjast. «Alma Freng ja lendava isa saladus» on menuka raamatusarja teine osa, uskumatu seikluse jätk saladustest, kättemaksust ja maagilistest jõududest. See raamat on ideaalne lugemine kõigile, kes armastavad Harry Potterit.