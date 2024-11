Pamela Maran kirjutas tütre koolikiusu juhtumi uude raamatusse

Naine ütleb, et raamatu kõige olulisem sõnum on kuulamisoskuse arendamine ja toetamine rasketel hetkedel. «Arabella toetusvideo oli ainult selleks, et tütart toetada, tõsta, inspireerida, mitte vehkida rusikatega ja võidelda kellegi vastu. Äge oli see, et see töötas! Ma saan siiani kirju emadelt kui ka lastelt, kes sellest videost on tuge saanud. Mu lugude mõte on sama – näidata, et meie raskused vanematena on sarnased, ja tekitada tunnet, et lugeja on neis raskustes kuuldud ja mõistetud. Nii nagu ma tunnen isegi end paarisuhtes ja nii nagu ma soovin oma lapsi tundma panna.»