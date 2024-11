Andra Teede esitleb esikromaani

Kirjastuse Varrak välja antud romaan «Kateriin ja kurjad onud» räägib 35-aastasest Kateriinist, kes pealtnäha elab ideaalses maailmas Pääsküla aedlinnas. Tal on loominguline töökoht, teatriharidusega elukaaslane ja väike armas lasteaialaps, suurest majast rääkimata. Kui algab sõda Ukrainas, saabub majanduslangus ja laenuintressid tõusevad kõrgustesse, avastab Kateriin, et ta mitte ainult ei jaksa oma elu üleval pidada, vaid kogu senine õhuloss variseb kolinal kokku. Lasteaias kohtab Kateriin juhuslikult oma parima sõbranna Marianni vägivaldset eksmeest Maarekut, kes omal ajal Marianni poolsurnuks peksis. Kui Kateriin saab teada, et Maarek kandideerib riigikogu valimistel, hakkab ta mehelt raha välja pressima. Mida rohkem pressib, seda rohkem tahab, tõmmates endale kaela üha uusi pahandusi.