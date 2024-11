Raamatublogija uuest Eesti krimkast: müsteeriumi poole pealt on lugu lihtsake

Julianuse kalendri 1905. aasta jaanuar, Abja-Paluoja/Mõisaküla. Urjadnik (ehk omaaegne politseiametnik) Ado Luuk näeb ühel hommikul halba märki, misjärel selgub, et talle on määratud noor abiline Max Rawell, keda vanem mees kuidagi ei usalda. Ka järgmine päev ei alga meeldivalt, sest esmalt on uustulnuk hankinud kutsika ja seejärel saabub daam murega, et mõisavalitseja väike lapsuke haihtus öösel. Urjadnik Luuk ei saagi auravat hommikuputru nautida, vaid peab läbi lume sündmuskohale kihutama. Veidi varem läks lähistelt Mõisakülast ka üks imik kaduma, aga kuna see oli kehvikute peres ei läinud ta kellelegi korda. Kangesti kipub meelde tulema legend Härjasoo hingevargast.

Lille Roomets, «Härjasoo hingevaras». Foto: Raamat

«Härjasoo hingevaras» on muhe lugemine meeldejääva miljöö ning peategelastega. Mitte, et ma oleks sel ajal elanud, aga näis, et Lille Roomets viis otse sellesse külma jaanuarikuusse, kus vaesem kannab viiske, mässides veel enne jalad kaltsudesse, ega sobi kuidagi kahtlusaluseks, kui lume peal on saapajälg. Sakstel pole lihtrahvast sooja ega külma. Verise Pühapäeva mõjud ulatavad kaugele Maarjamaalegi. Käib usin salaviinaäri ja raudteeehitus. Ajalehest võid lugeda Eduard Vildet.