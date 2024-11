PEREARSTI PIHTIMUS «Saatke vaenlane sisse, nagu üks kolleeg alati ütleb»

Elin on töötanud perearstina kaks aastakümmet. Pea sama kaua on ta olnud abielus Akseliga. Kuid enne Akselit oli Bjørn, kes ilmub ootamatult välja Facebookis ja pöörab kogu elu pea peale. Elin kolib elama arstikabinetti, kus kogu päeva marsivad sisse-välja tema patsiendid oma hädade ja muredega. Ta meenutab hiljuti loetud intervjuud ühe abielunõustajaga, kellelt küsiti, kas ta soovitaks väsinud kooselu ravimiks truudusetust, ja ta vastas: see oleks sama hea kui soovitada vähki. Nüüd istub Elin oma kabinetis surmahaigusega ja loodab, et keemiaravi aitab. Aga nende kodumaja terrassil istub vihane Aksel, kui ta just ei ole lahutatud naabrinaise Groga voodisse läinud.