Ilmub esimene eestikeelne kübersõja telgitaguseid paljastav raamat

New York Timesi endise küberjulgeoleku ajakirjaniku Nicole Perlrothi raamat «Niimoodi lõpeb maailm, räägivad nad mulle» toob lugejateni digitaalsete sõdade varjatud poole, mis põhinevad autori seitsme aasta jooksul kogutud intervjuudel küberrelvade vahendajate, ettevõtete turvaspetsialistide ja riigi juhtivate spioonidega. Lugeja viiakse New York Timesi menuki veergudel hämarasse allmaailma, kus häkkerid ja terved riigid kasutavad null-päeva haavatavusi ning peavad ülemaailmseid küberlahinguid. Autor toob terve hulga näiteid, kuidas riigid, sealhulgas Hiina, USA ja Venemaa kasutavad küberrelvi rahvusvaheliste pingete kasvatamiseks ja majanduslikuks kasuks.

«Eesti üks oluline konkurentsieelis on olnud võimalus alustada oma tehnoloogilist arengut 1990ndatel aastatel justkui puhtalt lehelt. See on võimaldanud nii avalikul kui ka erasektoril luua kaasaaegse digitaristu ja teenused, pakkudes head kasutajakogemust, tõhusust ja eristuvust. Selle eduloo varjukülg on aga suur haavatavus,» räägib Telia Eesti ärikliendi üksuse juht Kristjan Kukk. Telia poolt Eesti lugejateni toodud raamatus joonistub tema sõnul selgelt välja tõdemus – mida digitaliseeritum on riik või organisatsioon, seda suurem on sel oht langeda küberkuritegevuse ohvriks.

«Perlrothi oskus keeruliste tehnoloogilise ja julgeolekuohtudega seotut arusaadavalt lahti seletada muudab teema hõlpsamini jälgitavaks kõigile, ka neile, kes ei ole tehnoloogiamaailmaga otseselt seotud,» räägib Kukk. Ta usub, et raamatut lugedes saab igaüks aru, et ka virtuaalsel lahinguväljal toimuvatel konfliktidel on füüsilise mõjuga tagajärjed.

«Kuigi raamatu pealkiri võib tunduda kaamoslik, ei ole autori eesmärk maailmalõpu ennustamine, vaid pigem teadlikkuse tõstmine. See on meie ajastu uus reaalsus, milleks tuleb olla valmis, sest tagasiteed arvelaua ja paberaruandluse juurde enam pole. Just see ajendas meid tooma selle raamatu Eesti lugejaskonnani,» räägib Kukk.

