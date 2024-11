Epp Petrone: Bornhöhe rikkus selle reaalse ajaloolise tegelase maine ilmselt igavesti

Edasi võib leida vähemalt sada erinevust. Kõige suurem neist on ilmselt röövel Siim (raamatus), kellest saab sõber Siim (filmis). Ja lustakat nunna raamatus ei ole. Aga Agnese rüütlist isa pole filmis. Väga palju taustateemasid jääb filmis avamata. Kes oli see hall vanamees, kes Gabrieli jõest päästis ja elule äratas? Miks ei sallinud abtiss oma õetütart Agnest? Raamatus on põhjus, miks junkur Hans peaks Agnese omale naiseks saama, hoopis teine kui filmis.