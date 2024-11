SOOME HUUMOR «Leeskputke ei saa panna saia sisse. Maitse saab olema kohutav!»

«Ma pean silmas, et see ei õnnestu. Leeskputke ei saa panna saia sisse. Maitse saab olema kohutav. Leeskputk sobib soolastesse suppidesse ja pajaroogadesse, ja ka siis ei saa seda detsiliitrite viisi kasutada. Magusad küpsetised ja leeskputk – ma pole eales kuulnud, et keegi isegi üritanud oleks.»

Ulla põrnitses teda ikka veel, nagu poleks aru saanud.

«Aga … aga meil on ju oma strateegia ja leeskputk on selle kevade kuumim trend. Meil tuleb uus toode, leeskputke jahu, ja selle müüki on vaja toetada.»

«Jah, ma mõistan. Aga seda ei saa panna saia sisse.»

«Aga vastlapäeval peavad ju just kuklid olema.»

«Jah, aga leeskputk …»

«Kui ma õigesti mäletan, on sind siia retseptide peale palgatud, on mul õigus? Selline ülesanne ei saa ju sulle üllatusena tulla.»

Harilikult panid Ulla vihane hääl ja ründav suhtlusstiil Krisse kangestuma, aga täna nii ei juhtunud. Mingil põhjusel ärritus ta üha rohkem.

«Jah, mind on siia palgatud retseptide peale,» kinnitas Krisse ja kuulis endalegi üllatuseks, et tõstis häält. «Olen koostanud retsepte kontserni lehte, netti ja sotsmeedia kanalitesse juba paar aastat. Ja retseptide eest vastutajana eeldan, et kui ma ütlen, et miski ei õnnestu, võetakse mind ka kuulda.»