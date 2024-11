Peep Vainu uus teos jutustab inspireeriva loo noore eestlase seiklustest 1990ndate Ameerikas

Samuti räägib Vain raamatus Ameerika kultuuri mõjutustest ning sellest, kuidas üks Nõukogude Liidust pärit noor mees oma harjumusi ümber mõtlema pidi. «Mõistsin, et Ameerikas pean suhtlema soojalt ja enesekindlalt, et eristuda tavalisest müügimehest. See polnud lihtne, kuid mõistsin peagi, et see on ainus viis edu saavutada,» jagab Vain, kelle sõnul mängis erinevates kultuurilistes olukordades kohanemine olulist rolli tema arengus inimesena.