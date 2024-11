Sinijärv soovitab seikluslugu: kriitik minus võib kunagi iriseda, aga lugeja mu sees on rõõmsal ootel

Tänapäeval on kangesti raske vahet teha, kus lõpeb lastekirjandus ja algab suurtefantaasia, või vastupidi. See tänapäev kestab jo oma sadakond aastat või enamgi veel. Või on ta alati kulgenud, ulgunud, avanenud ja sulgunud läbi kõigi ürgeeposte, rüütliromaanide ning suust suhu, kõrvast kõrva, peast pähe jutustet, seeläbi meeltesse mõningal määral püsima jäänud süvakirjanduse kaudu?