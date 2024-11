Eesti keeles ilmus Hispaania kirjanduse viimaste aastate võimsamaid debüütromaane

Kanaari saartelt pärit Andrea Abreu (snd 1995) mitu preemiat võitnud romaan «Pilveteki all» («Panza de burro», 2020) on Hispaania kirjanduse üks viimase aja võimsamaid debüüte. See on nooruse manifest, oluline just siin ja praegu, perifeerse popkultuuri julge keeleline pidu, millest kumab autori sügav kirjanduslik intelligentsus.

Andrea Abreu, «Pilveteki all». Foto: Raamat

Romaani, mida The New York Times on nimetanud «imeliseks kirjanduslikuks tulevärgiks», tegevus toimub ühel palaval suvel Tenerife väikeses mägikülas, mis jääb eemale merest ja turistidest ja kõigest sellest, mis teeb Kanaaridest unistuste puhkusepaiga. Vulkaani jalamil asuvas külas, mida kattev paks pilvetekk varjab päikese, ei toimu suviti midagi põnevat. Siia on jäänud vaid lapsed ja vanakesed, samal ajal kui isad ja emad saare lõunaosas varahommikust hilisõhtuni ehitajate ja koristajatena tööd rabavad.

Kümneaastane jutustaja jumaldab oma parimat sõbrannat, tulist ja kartmatut Isorat, kes dikteerib, mida mängitakse, ning teab alati, milline barbi on hoor ja milline vaene luuser. Tüdrukud vaimustuvad Aventura lauludest, ahmivad seebioopereid, joobuvad tärkava seksuaalsuse rõõmudest ja unistavad merest. Sombuste päevade ühetaolisus hakkab rõhuma, kui imetlus muutub alistumiseks, iha kinnisideeks ning vastuolud viivad vägivallani.

See on lugu kahe tüdruku täiskasvanuks saamisest, maailma ja enese avastamisest, sõprusest, armastusest ja armukadedusest, igatsusest parema elu järele või lihtsalt lootusest, et keegi neid ometi randa viiks.

Andrea Abreu «Pilveteki all» on juba ilmunud 24 keeles ja pälvinud kiitvaid arvustusi. Prantsuse ajaleht Le Monde tunnustas romaani kõrgelt, nimetades seda «elavaks, tabavaks ja sageli häirivaks looks», samal ajal kui Der Spiegelis ilmunud ülikiitva arvustuse sõnul «on häid debüüte ja väga häid debüüte, kuid sellist pole varem nähtud». Colombia kirjanik Pilar Quintana kirjutab oma arvustuses: «See romaan on nagu tõusulaine. Loodusjõud. See tõmbab sind endaga. See uputab sind. Ja ühtäkki jätab see su lukku rikkasse ja prohvetlikku saaremaailma, mis koosneb naistest ja merega sulanduvatest madalatest hallidest pilvedest. See on puhas luule.»

Romaani «Pilveteki all» tõlkis eesti keelde Triin Aimla-Laid ja toimetas René Tendermann. Kirjastas Päikese Kirjastus ja raamatu välja andmist toetas Kultuurkapital.