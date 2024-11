Militaartaustaga kirjaniku uus romaan segab mütoloogiat huumoriga

Tamur Kusnets on Eesti Kaitseväe vanemohvitser, jahimees, kirjanik ja paljulapselise pere isa. Tema hobideks on ajalooline taaskehastamine ja rollimäng ning Võhandu maraton. Kusnetsi sulest on ilmunud ajaloolis-ulmeline triloogia Suure rahvasterändamise ajast «Hundipäikese aeg» (2008–2010), romaan Jüriöö ülestõusust «Püha Jüri kutsikad» (2012), ajalooline romaan Valahhia vürstist Vlad Draculast «Puud kasvavad kõigile» (2016) ning ulmeseiklus eelajaloost «Kronošütist» (2022). Tema teosed on korduvalt pälvinud äramärkimist Eesti Kirjanike Liidu ja Tänapäeva romaanivõistlustel.