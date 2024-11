Mahukas fantaasiaseiklus esitab väljakutse jumalatele

Jumalate arhiiv on paik, kus kõik maailmad, mille jumalad on varem hävitanud, on riiulitele tallele pandud nagu rullraamatud. Arhiveeritud maailmade elanikud elavad igavesti läbi oma elu viimast päeva, teadmata, et nende maailm on hävinud ja selle asemele on loodud uus. Ainus võimalus seda peatada on jumalatele väljakutse esitada.