NÄDALA RAAMAT Ilustamata lugu Nõukogude Liidu ühelt tuntumalt teisitimõtlejalt, kel ei õnnestunudki põgeneda

Martšenko sai üldtuntuks 1966. aastal kirjutatud autobiograafilise teosega «Minu tunnistused», milles ta kirjeldab oma karistusaega Nõukogude vanglas ja töölaagrites. See raamat, mida teisitimõtlejad põranda all käsitsi ümber kirjutasid ja mis hiljem ilmus läänes, oli üks esimesi teoseid, kus kirjeldati Stalini-järgse ajastu vanglaid ja vangilaagreid ning mis teadvustas maailmale, et Stalini surm ei tähendanud Gulagi lõppu.