Orwelli kultuslik «1984» on saanud värskendavalt kartmatu kaasromaani Sandra Newmanilt

Publishers Weekly on «Juliat» kirjeldanud kui provokatiivset feministlikku ümberjutustust: «Partei nurjatut mõttepolitseid ninapidi vedava Julia jutustajahääl on värskendavalt kartmatu ning kaval süžeepööre keerab algse narratiivi pea peale. Newman lisab Orwelli süngele maailmale värske ja ähvardava halli värvikihi.» 2023. aasta üheks parimaks raamatuks tituleeritud romaan on teretulnud meeldetuletus Orwelli teksti elulisusest – ja ka sellest, kui palju on võimalik seda kultusromaani ühe uuesti ja uuesti lugedes leida sealt järjest uusi vaatenurki ja ridade vahele kirjutatut. Ja just selle uue ja ähvardava kihi on «1984st» avastanud ja suurepäraselt kirja pannud ka Sandra Newman. The Conversation kinnitab, et seksist ja üllatustest pungil ning rabava süžeepöördega «Julia» pakub nüüdisaja lugejatele uusi mooduseid Orwelli romaanist mõtlemiseks, konstrueerides samal ajal leidlikult omaenda tervikliku maailma.

Ameerika kirjaniku Sandra Newmani (snd 1965) sulest on ilmunud «The Men» («Mehed», eesti keeles ilmunud 2023. aastal), aga ka naiskirjanduse auhinnale Women’s Prize nomineeritud «The Country of Ice Cream Star», «The Only Good Thing Anyone Has Ever Done» (Guardiani debüütraamatu auhinna nominent), «Cake» ja «The Heavens». Ta on kirjutanud ka mälestusteraamatu «Changeling» ja ülieduka «How Not To Write A Novel». Newman on lõpetanud East Anglia Ülikooli loovkirjanduse programmi ning elab New Yorgis.