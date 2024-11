UUS ROMAANISARI «Küll ma tahaksin olla kärbes seinal, kui sa oma kolmele õele teada annad, et jätad nad kodutuks»

Kui Rilla Clarki perekonnast ammu eemal elanud isa sureb, lahkub naine Uus-Inglismaalt ja suundub isa majja Šoti mägismaal, et mehe asjad korda seada. Rilla on otsustanud seal kõik võimalikult lühikese aja jooksul ära klaarida. Väike Applemore’i külake on täis mälestusi, kuid mineviku meenutamine võib muuta haavatavaks tema südame, mida ta on suutnud seni hoolsalt kaitsta.