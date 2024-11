Ilmus raamat Eesti-Läti piirile jäävast Luutsniku paikkonnast

Võrumaa poolelt hõlmab piirkond Luutsniku ümbruskonna külasid ja Läti poolelt Veclaicene ala. Enne Eesti ja Läti riigi teket kuulus see kant ühtsesse Vana-Laitsna valda.

Trükis annab ülevaate paikkonnast üldisemalt, põgusalt tutvustatakse loodusolusid. Põhjalikum ülevaade on varasemast ajaloost ja pärandkultuurist, Veclaicene eestlastest, Luutsniku piirkonna küladest ja taludest 20. sajandil, taluelu argipäevast ja pühadest, seltsi- ja usuelust, okupatsioonide ajast, Luutsniku koolist, piirkonna elust Eesti taasiseseisvumisest kuni 21. sajandisse. Palju on sisse põimitud või eraldi lisadena toodud mälestusi ja meenutusi. Väljaandes on arvukalt fotosid, kohanimeregister ning isikunimede register.