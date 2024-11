Tartu Ülikooli raamatukogu lugu jõudis kaante vahele

«Mõte panna meie raamatukogu lugu kaante vahele on tegelikult peaaegu 20 aastat vana,» rääkis Malle Ermel ja lisas, et sellesse on aja jooksul panustanud mitmed tema endised ja praegused kolleegid. «Meie hästi säilinud kogud ja arhiivmaterjalid tegid raamatu koostamise ühtaegu nii raskeks kui lihtsaks,» selgitas Ermel, viidates materjalide rohkusele ja väärtuslikkusele.

Teoses käsitletakse põhjalikult raamatukogu arengulugu ja selle tähtsust nii ülikooli kui ka Eesti kultuurielu jaoks. Autor toob välja olulised sündmused, mis on kujundanud raamatukogu rolli teadus- ja haridusasutusena ning kirjeldab, kuidas raamatukogu on aja jooksul oma kogusid täiendanud ning erinevate riigikordade ajal toime tulnud. Raamat annab põhjaliku ülevaate ülikooli raamatukogu kogudest, tutvustades ka nende komplekteerimise ja kataloogimise põhimõtteid, samuti digiajastule üleminekut ja kogude kättesaadavuse laiendamist.

«Raamatukogu on ajas muutuv ja mul on hea meel, et selle raamatu on kokku pannud inimene, kes on seda ise aastakümnete jooksul näinud ja kogenud,» ütles raamatukogu direktor Jaanika Anderson. «Neid asutusi, kus oleks ajaloo kirjutaja omast käest võtta, ei ole palju. Oleme väga tänulikud Malle Ermelile, kes on meie raamatukogu loo nii põhjalikult jäädvustanud.»