ANSAMBEL VITAMIINI SÜND «Joomise eest trahv sada rubla bändi kassasse ja hilinemise eest kolm rubla minut!»

«Nii, poisid, mul on teile ettepanek, et teist saab bänd nimega Vitamiin. Te ilmselt teate, et sellise nimega bänd on juba paar kuud tegutsenud ja Rein (Rein Laaneorg) on meie mängudel mitu korda kaasa löönud. Olete ehk kuulnud ka, et meie kahest raadiosse salvestatud loost on «Autorong» olnud «Keskööprogrammi» aprilli edetabelis number üks. Ja siit kohe ka teine ettepanek: Joel Steinfeldt hakkab meil aeg-ajalt solistiks käima.