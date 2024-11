UUS TREND Raamatusõbrad valmistuvad pühadeks väga eriliste jõulupuudega

Erinevatel sotsiaalmeediaplatvormidel on viimase nädala jooksul palju tähelepanu pälvinud raamatusõprade kogukonna tehtud postitused, milles meisterdatakse lähenevateks pühadeks endale mõnus jõulupuu ei millestki muust kui just raamatutest!

Loomulikult ei jää need kunstiteosed oma iluga kuidagi traditsioonilisele jõulupuule alla, sest ka raamatutest valminud kaunistusi on võimalik kenasti põneva ehterüüga katta.

Kuid kõnealune trend on saanud erinevat vastukaja. Kui osa inimestest on kahe käega selle poolt, et raamatuid sel viisil kasutada, arvavad teised, et tegemist on raamatute rikkumisega. Kellega nõustud sina?