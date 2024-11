Trump nõuab teda kritiseeriva raamatu ja artiklite eest kümme miljardit valuraha

Kiri, mille on allkirjastanud Trumpi advokaat Edward Andrew Paltzik, toob esile kaks Buettneri ja Craigi ühiselt kirjutatud lugu, mis puudutavad nende raamatut Trumpist ja tema rahalistest tegemistest. Lisaks veel kaks artiklit, mis on eraldi kirjutatud Bakeri ja Schmidti poolt, vahendab Publishers Weekly.

Septembris avaldas Penguin Press raamatu «Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success», mille on kirjutanud Buettner ja Craig. Seda raamatut kirjeldas Publishers Weekly oma arvustuses kui «täpne kriitika Trumpi pädevusele ja iseloomule».