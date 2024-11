Epp Petrone: see pidi olema õudusromaan? Minu meelest pigem...

Mul on üks sõber, üks taimetoitlasest sõber, kes korduvalt on rääkinud, et ta sooviks oma keha kinkida sõpradele, kui surmahetk käes. Et söödagu ta ära ja säästetagu nii mõnigi loom. Ma pole aru saanudki, kas tal on selle ideega tõsi taga või on see lihtsalt provokatsioon. Ega tavalisele (looma)lihatoitlasele vist inimliha tegelikult ei maitseks. Ei tea, ei kujuta ette...