Eesti kindral avaldas raamatu tippjuhtimise tähelepanekutsest

«Sõda ei peaks olema meeltel, sõda peab alati olema meeltel. Kindral ei peaks surema lahinguväljal, vaid lahinguväljal peaks surema kindral,» tutvustab Mõts oma kolmandat raamatut. «Juhtimine on erialaspetsiifiline, juhtimine ei ole erialaspetsiifiline. Näpuga saab näidata teistele, näidata saab ka teed, eelkõige enesele. Kindlasti ma ütlen sulle midagi, iseasi kas ma just seda ütlen...»

Enno Mõts on varem avaldanud sõdalasfilosoofiast raamatu «Isetuse loits» (2023) ning luuleraamatu «Taeva ja põrgu vahel» (2024). Ta on läbi ajaloo ainus Eesti kindral, kes on avaldanud raamatuid oma tegevteenistuse jooksul.

Raamatu eessõnas märgib autor, et tekst on sisus ja vormis suunatud laiale lugejaskonnale, see pole kutsespetsiifiline, aga meelel peab pidama Juri Lotmani õpetust, et kerge lugemine on pigem ajaraiskamine.