Ilmus Elvis Presley tütre liigutav mälestusteraamat

2022. aastal palus Lisa Marie, et tütar aitaks pikalt plaanitud memuaarid lõpuks raamatuks vormistada, aga paraku lahkus ta juba kuu hiljem elavate seast. Rileyle jäid ainult ema salvestatud lindid. Ta heitis voodisse ja kuulas, kuidas Lisa Marie jutustas ühe hullumeelse loo teise järel: kuidas nad sõpradega Gracelandi õuel golfikärusid puruks sõitsid, tingimusteta armastusest oma isa vastu, pikkadest üksiolekutest tohutus majas. Sellest, kuidas ta lohistati karjudes välja vannitoast, mille põrandal lebas isa surnukeha. Elust Los Angeleses ema juures, probleemidest ühes koolis teise järel, väljaviskamistest, pahandustest. Oma pikaajalisest suhtest Danny Keough'ga, abieludest Michael Jacksoni ja Nicholas Cage'iga. Emaks olemisest. Rängast sõltuvusest. Igavese kaotuse tundest. Ja Riley teadis, et peab ema soovi täitma, tooma need mälestused, säravad ja valusad, maailma ette.

Selles raamatus kõlab nii Lisa Marie kui ka Riley hääl, see on ema ja tütre sümbioos ‒ siit suurde tundmatusse ‒, kui nad püüavad üksteist mõista ja aidata. Sügavalt liigutav ja avameelne, on see teos täiesti ainulaadne. Riley Keough on näitleja, kes on muuhulgas tuntud peaosalisena telesarjas «Daisy Jones and the Six».