Numeroloog: 2025. aastal tuleb puhastustuli ja uuestisünd

Uuel aastal on aeg loobuda teadlikult kõigest sellest, mis takistab uue ringluse tekkimist elus ning hakata lõpetama pooleliolevaid projekte, ettevõtmisi, mitterahuldavaid suhteid või vahetada töökohti, sest vana enam ei rahulda inimese vajadusi täiel määral.

Peale selle toob 2025. aasta endaga kaasa päris valusaid emotsionaalseid üleelamisi, sest tunded on just need, mis hoiavad meid vanades harjumustes ja olukordades kõige visamalt kinni. Eriti käib see inimsuhete või sentimentaalsete mälestuse kohta, mida endas kanname.

«Paljud ei mõista, miks nende vahekord armastatud inimesega nõnda järsult ja valusalt katkes või tuli mingi pahanduse tõttu toredast töökohast loobuda ja uut otsima hakata. Või miks mingi ettevõte pankrotti läks ja paljud inimesed üleöö tööta jättis. Ka valitsused muutuvad ja varisevad selle numbri põletava jõu all leekides kokku, kui ei ole suudetud eelmise aasta 2024 / 8 võimu ajal esile tõusnud tööde ja tegemiste tulemusi õigesti tõlgendada ega vastavaid samme nende parandamiseks teha,» selgitab Timo Reinpal.

«Kuna 9 on seotud lõpetamistega ja otste kokkutõmbamisega, siis ei ole hea alustada uute pikaajaliste projektidega. Kõige parem on mõelda valmis strateegiad tulevaks aastaks ning leida ideed, kuidas aasta pärast uut projekti käima lükata. Kuid see mõte või plaan peab olema pikaajaline ja kaugele ette vaatama, et kõige enam tulu tooks nii inimestele meie ümber kui ka iseendale,» soovitab Timo Reinpal raamatus.

Raamatus «Numeroloogiline prognoos 2025» on välja toodud 2025. a põhilised arengujooned ja suundumused. Lisaks aasta üldisele prognoosile saab raamatust iga inimene oma sünnidaatumite järgi teada, milliseks kujuneb see aasta talle personaalselt.

Raamatu autor Timo Reinpal on Eesti üks tuntumaid numerolooge. Ta on numeroloogiaga tegelenud juba alates 1987. aastast. Ta on teinud numeroloogilisi aastaprognoose telesaadetes ja ajalehtedes ning juba neljandat aastat ilmub tema «Numeroloogiline prognoos» ka raamatuna. Lisaks on tema sulest ilmunud raamatud «Numeroloogiline mandala. Numbrite mõjud meie igapäevases elus», «Suhted ja sobivus. Numeroloogia ja sünastria» ja «Kuidas saada rikkaks. Raha ja edukas karjäär läbi numeroloogia».