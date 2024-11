ARVUSTUS Nukrus keset raha võidukäiku

Dos Passost peetakse eelkõige modernismi esindajaks ning seega on ka teose ülesehitus modernistlik. Klassikaliste, peategelaste lugu edasi viivate peatükkide narratiivi katkestavad ringvaated ja kaamerasilm. Ringvaadete pealtnäha juhuslikult nopitud meediapealkirjade, uudisekatkete, reklaamloosungite ja poplaulude pealkirjade kaudu avaneb lugejale hoopis laiem panoraam kaasaegsest ühiskonnast. Läbi selle joonistuvad välja Ameerika peamised probleemid, mille seas kerkivad esile demokraatliku ühiskonna kriis, Ameerika unelma ohvriks langemine, tööpuudus, piirid riigi ja eraettevõtete vahel. Kaamerasilm lisab killukesi veelgi rohkematest sündmustest. Kohati küll tundub, et kaleidoskoopiliste killukeste mõistmine vajab teadmisi Ameerika ajaloost ja kultuurist ja võib ilma selleta jäädagi vaid mosaiigiks. Samuti vajab sellise teksti lugemine veidi harjumist, kuid selle saabudes asuvad erinevad osad end kenasti täiendama ja lugeja ette laotub ühe mandri tõeline panoraam.

Loost koorub välja kuvand, mis toetab tuntud hüüdlauseid nagu «Ameerika kui kõigi võimaluste maa» või «Ajalehepoisist miljonäriks!». Teisalt liigub kõik vääramatult ühiskonna suunas, kus rikkad saavad veelgi rikkamaks ja vaesed üha vaesemaks. Autorile on südamelähedane tööstusettevõtete mõjuvaldkonda jäänud inimeste käekäik. Kui Kapitalist, Investor ja Ehitaja loovad oma tegevuse käigus soisele maastikule särava linna, siis tavainimesest jääb industrialiseerimise ja tehnoloogia võidukäigu järel tühi kest, ta on vaid suurt masinavärki käimas hoidev mutrike. Dos Passos vaatleb oma tegelasi neist eemaltolevana, kui ajastu kroonikuna. Ühelt poolt on tegelaste lood vaid vahend ühiskonna suurema plaani edasiandmiseks, teisalt kumab väikeste inimeste lugudest inimlikku nukrust. Autori distantseerumine oma tegelastest viib selleni, et ta ei lase neist kellelgi kogeda klassikalises mõttes õnne. Sõjast naasnud leitnant Andersonist saab olude sunnil töölisklassi liige ja tema kiindumust Dorise vastu või käsitleda kui martinedenlikku armastuslugu. Töölisliikumise ridades ja roosasid prille eest võttes purunenud armastuslooga lõpetab ka päikeselisest Trinidadist «armsale puhtale Ameerika tütarlapsele» sobimatusse nõgimusta Denverisse sattunud Mary French. Pead tõstvat popkultuuri ja Hollywoodi glamuuriihalust sümboliseerib lapstäht Margo. Ohtralt pruugitakse alkoholi ja tähtsat rolli mängib seks.