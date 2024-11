Menukirjanik Paula Hawkins kirjeldab oma loomingulist protsessi: esialgu tundus lugu lootusetult plass

Viimase paari aasta jooksul, pärast seda, kui hakkasin Šotimaal üha rohkem aega veetma, olen päris palju rännanud sealsel üüratult eripalgelisel maastikul, kogudes retkedelt pilte, nii sõna otseses mõttes (telefoni) kui ka mällu. Mõeldes sellele romaanile, hakkasin kujundama iseäralikku nägemust paigast, kus õhk on veest tiine ja rannad sätendavad hämaras talvevalguses, kus kibuvitsapõõsastes on käblikud ja pea kohal tiirutavad aeglaselt, laisalt ja ähvardavalt hiireviud. Kus suviti on künkad sametiselt rohelised ja astelherned lõhnavad nagu kookos, ja kus metsa sisenemise järel pole kuulda enam midagi peale puude krigina ja kauge lainemüha.

Puhtaks nokitud luu. Ma ei saanud seda fraasi peast välja, see tõmbas mu tähelepanu nagu valgust püüdev klaas, nii et pidin peatuma ja seda mõnda aega vaatlema, vaimusilmas ringi pöörama, erinevate nurkade alt uurima. See viis mu Dylan Thomase luuletuseni «Ja surm ei jää valitsema», mida ma kasutasin «Sinise tunni» motona, ning edasi mõteteni pärandist ja sellest, kui oluline on, mida me endast maha jätame. Hakkasin mõtlema, mida Vanessa endast maha jätab, mõtlesin, kui tihti tekitab pärand vaidlusi, eriti kui see on väärtuslik, mõtlesin, kui sageli vaieldakse kunstniku loomingu tähenduse üle pärast tema surma. Vanessa tööde tähendus jääb teiste selgitada, taipasin, kuid kes võiksid olla need teised? Mõni sõber? Keegi väljastpoolt?