Sinijärv soovitab: see on hea lastekirjanduse üks tunnusi

Esmapilgul tundub vast veider, et kahe nimega raamat. Ja ma ise läksin ka õnge, kui raamatupoe aknal nägin ning mõtlesin, et ohoo, Maris Pruuli on kohe kaks raamatut välja tulistanud ja sarnase kujundusega. Lähemal vaatlusel selgus, et raamat on üks, aga kahelt poolt avatav ja loetav, lihtsalt poeaknale oli pandud kaks köidet. Üks ühe kaanega näha, teine teisega. Eks seda nõksu ole varemgi kasutet paar korda, et saad ühest ja teisest otsast lugema hakata, kuid siin on esimene kaunis kõvakaaneline, kus seda kohtan. Ja lugusid on ju samuti kaks, nii et sobib igati. Kui palju lugusid kummagi loo sees on, jääb lugejale (kokku) lugeda ja kui palju lugusid jutustamata jäi, sellest ajalugu vaikib.