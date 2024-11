NÄDALA RAAMAT Teedrajav uurimus, mis ilmus õigel ajal ja tõmbas palju tähelepanu

Antonio Damasio näitab, et bioloogiliselt, psühholoogiliselt ja isegi sotsiaalselt on meil pikk sugupuu, mis saab alguse ainuraksetest eluvormidest; et meie vaim ja kultuurid on nähtamatu niidiga ühendatud iidse ainurakse elu ja teiste algeliste eluvormide viiside ja vahenditega; ning et meie kehakeemias peitub võimas jõud, elu alalhoidmise püüdlus, mis suunab elu kõigis selle avaldumisvormides, muuseas ka elu reguleerivate ja edasiandvate geenide arengus. «Asjade kummastavas korras» annab Damasio meile uue viisi käsitada maailma ja meie kohta selles.