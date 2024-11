JÄRJEJUTT Ajaloolane: meil on piraatidest romantilised ettekujutused, sest me ei tea neid mitte midagi

Üle enam kui kolme sajandi ja kaheksa tuhande meremiili ulatuv «Piraatluse ajalugu», mis on kokku pandud väljavõtetest ja katkenditest kohtupaberitest, ajaleheartiklitest, laevade logiraamatutest ja paljust muust, iseloomustab elavalt ja värvikalt kõiki oma aja tuntud ja vähem tuntud meremarodööre, alates jõletust Musthabemest või galantsest Stede Bonnetist, kellest räägib telesari «Our Flag Means Death», kuni Henry Hirmsani, kellest on inspireeritud piraat loos «Printsessist pruut», ning nendeni, kelle põhjal sündisid Pikk John Silver või Jack Sparrow. Unustatud ei ole ka naisi ‒ ei paljukardetud Zheng Yi Saod, kes lõi Lõuna-Hiina mere piraadiühistu, ega ka Anne Bonnyt ja Mary Reade’i. Vaheldumisi hirmus, naljakas ja mõtlemapanev on see ühtlasi lugu maailmast, mis ei ole ehk tänaseni ajaloo hõlma vajunud.