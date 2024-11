Bridgertonide saaga neljas osa paljastab suured saladused

Ometi on raske ennustada, kas härra Bridgerton annab sel hooajal abielutõotuse või mitte; kindlasti on ta abiellumiseas, aga ei ole kunagi näidanud üles otsusekindlat huvi õiget päritolu daami vastu.

Nii kaua, kui Penelope Featherington mäletab, on ta salamisi oma parima sõbranna venda Colin Bridgertoni eemalt jumaldanud. Neiu peab iseenesestmõistetavaks, et teab kõike noormehest, kes teda justkui ei märkagi. Ent siis komistab Penelope sünge saladuse otsa ning pole korraga sugugi kindel, kas ta tõelist Colinit üleüldse tunneb.

Mõneks ajaks Londoni saginast põgenenud Colin Bridgerton on üksluisest hurmurielust tüdinenud. Veel enam on ta tüdinenud kurikuulsast klatšimoorist Lady Whistledownist, kes alustab igat kolumni Colini mainimisega. Kui noormees lõpuks pealinna naaseb, leiab ta eest muutunud maailma ja ... ühtäkki nii veetleva Penelope Featheringtoni. Kuid siis avastab Colin, et Penelopel on üht-teist varjata, ning seni veendunult poissmehepõlve pidanud noor mees peab otsustama, kas paeluv neiu on ohtlik vaenlane või teejuht igikestva õnneni.