Meelis Krafti kriminaalse loo saladused ilmnevad pärast katastroofilist uputust Tartus

2024. aasta 6. augustil sajab kahe ja poole tunni jooksul Tartus maha kolm miljonit tonni vihmavett. Betoonkallastelt langevad Emajõkke laiad kosed ja linna trepid muutuvad mäslevateks mägijõgedeks. Teede alla paigaldatud sadeveesüsteemid ei ole võimelised nii suurt kogust vett ära juhtima ja madalamad sillaalused teelõigud muutuvad ajutisteks järvedeks. Kui tulvavesi taandub, avastatakse Riia tänava raudteesilla alt laip. Keegi ei tea, kuidas see sinna sai. Mudasest veest hakkavad pinnale kerkima Tartu tumedad saladused. Loo keskmes on Tartu Ülikooli Regionaaluuringute Instituudi teadur Ove, kes peab mõrvamüsteeriumi isiklikel põhjustel võimalikult kiiresti lahendama.

Meelis Krafti esimene ulmejutt ilmus eelmise sajandi lõpus. Uuesti haaras kirjanik sule 2013. aastal ja praeguseks on eri antoloogiates, jutukogudes ja võrguajakirjades ilmunud umbes 40 juttu. Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistluselt on autoril ette näidata kaks äramärkimist: ulmeromaan «Veealused» 2021. aastal ja tume naistekas «Kokkuvarisemine» aastal 2023. Auhinnakapis on kaks Eesti Ulmeühingu auhinda Stalker ning ilmavalgust on näinud kaks esimest osa paranormaalsete noorteromaanide triloogiast «Tiuhkamäe».