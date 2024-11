Silvi Väljali legendaarne lasteraamat sai tänapäevase järje

««Jussikese 12 sõpra» on omamoodi sild mineviku ja oleviku vahel. Tänaste mudilaste lapsepõlv erineb vägagi oma vanaemade ja vanaisade lapsepõlvest, aga ühtviisi põnev, kordumatu ja helge on see väikese inimese maailma avastamine tagantjärele enamasti meie kõigi jaoks,» lisab Jaanus Vaiksoo.