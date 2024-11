Ilmus Mairi Lauriku uus ulmeromaan, mis viib teisele planeedile

Autor ise ütleb, et «Grathelia» on täitsa iseseisev lugu noortest ja noortele, suisa nii iseseisev, et ei mahu isegi meiega samale planeedile. Õigupoolest ongi Grathelia selle planeedi nimi, millele inimkond loos koloonia lõi ning sealt siis laienema hakkas. Ja kuigi Grathelia linnad, külad ja alles loodavad asumid kannavad kõik teadusulme autorite nimesid, pole «Grathelia» vähimalgi määral kuidagi tehnoloogiline või reaalteadustest tüüne. Pigem on see minemise lugu. Olemise lugu. Teadmatuse lugu.

Ta lisab, et tegelikult on «Grathelia» elav näide sellest, kuidas lapsed on ikka ühed ääretult kasulikud inimesed. Tal oli selle looga mõte, et ehk õnnestub paar üliandekat noort raamatumaailma tuua. Seega, kui ta eelmisel suvel oma tütre Marie ülikooli lõpuaktusel ta sõpru kohtas, tegi neist kahele pakkumise ja üks neist arvas, et ta on ilmselt järgneva talve magistritöö kirjutamisega liiga hõivatud, kuid teine vastas jaatavalt. Mistõttu on hea meel öelda, et kaanepildi ja sisuillustratsioonid tegi noor kunstnik Karoliina Tomasson.