Aastaid Napolis elanud Evelin Ojamets esitleb uut reisiraamatut linnast, mis ei jäta kedagi ükskõikseks

«Napoli on ajalooline Lõuna-Euroopa linn koos kõige sinna juurde kuuluvaga: liikluskaos ja vajadus üheaegselt silmas pidada nii lapsevankreid, mööduvaid mootorrattaid, koeraga jalutajaid kui ka seda, kuhu astud. See on lihtsate inimeste ja lihtsate asjade oma ainulaadses rütmis kulgev linn.» Just sellisel moel kirjeldab Evelin enda teist kodulinna. Ta soovitab Napolit avastada kiht-kihilt ja kiirustamata.

Evelin ütleb täie kindlusega, et Napoli ei jäta kedagi ükskõikseks, seda linna kas armastatakse või vihatakse. «Tahad alati tagasi tulla ja õhkad selle järele eemal olles või siis ei soovi siia enam iialgi oma jalga tõsta,» leiab ta. Napolisse armumiseks tuleb linnale anda aega, avastada seda kiht-kihilt, osade kaupa, vahepeal pause tehes, et midagi mõnusat süüa-juua ja tänavarestoranis inimesi jälgida, lastes muljetel pärale jõuda.

Ta on aastate jooksul märganud, et Napolis kõik tunded võimenduvad. See linn on kirgede, armastuse, vihkamise, kurbuse, rõõmu, tugevate emotsioonide linn. «Siin vaimustud kergemini ja ka pisarad tulevad kergemini. Mis peamine: Napoli non ti fa sentire sola – Napoli ei lase üksindust tunda,» kinnitab uue raamatu autor.