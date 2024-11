Jocko Willink õpetab lastele uues raamatus julgust ja sihikindlust

Laps olla ei ole üldse lihtne ja 10-aastasele Markile tundub see eriti raske. Ta on kehv matemaatikas, ei suuda teha ühtki lõuatõmmet ja kardab ujumist. Lisaks ei anna talle asu kooli kiusaja Kunn Kristo. Õnneks tuleb Markile suvevahaeajaks külla tema eriväelasest onu Jaak, kes on poisi sõnul tema vastand – tark, tugev ja julge. Üheskoos hakatakse poisi muredele lahendusi otsima, et ka Markist saaks võitleja – keegi, kes ei anna alla, vaid näeb oma eesmärkide nimel vaeva.

USA eriväelase ja juhtimismenukite autori Jocko Willinku kirjutatud hoogsas jutustuses peitub käsiraamat, kuidas arendada lastes eluks vajalikke hoiakuid, nagu eneseusk, julgus ja sihikindlus. Raamat pakub äratundmist ka lapsevanematele, ajendades mõtlema, millist suunamist lapsed vajavad.

Raamatu tõlkis eesti keelde Combat Ready kaasasutaja ja endine eriväelane Martin Jõesaar, kes on autori loal tegevuse ümber pannud Eesti oludesse, et see meie noori paremini kõnetaks.

Raamatusarjas «Noor võitleja» («The Warrior Kid») on inglise keeles ilmunud viis osa, millest esimese põhjal Hollywoodis vändatud mängufilm peaks kinodesse jõudma juba järgmise aasta lõpul.

Loe katkendit raamatust.

***

4. peatükk. Toanaabrid