4 raamatusoovitust, mis aitavad luua paremaid suhteid

Me pole loodud ilma olema üksinda ning vajame suhteid, mis on turvalised ja soojad ning kus saab alati jagada oma muresid ja mõtteid. Ei ole oluline, kui palju on sõpru, ka suures seltskonnas või 5000 sõbraga sotsiaalmeedias võib end tunda üksikuna. Harvard Grant Studygi leidis, et tähtis pole mitte sõprade arv, vaid suhete kvaliteet, mis annab pikema eluea, parema tervise ja suurema efektiivsuse elus kõigega hakkama saada. Need neli raamatut aitavad mõista, kuidas luua paremaid suhteid.