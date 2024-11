Marge Karu raamatud pakuvad praktilisi tehnikaid enda elu teadlikuks kujundamiseks

«Ole ise enda elu looja» esimene osa keskendub enese ja enda mõtete teadvustamisele ning pakub praktilisi juhiseid ja harjutusi, mis aitavad sügavamalt mõista oma olemust ja hakata teadlikult enda igapäevaelu kujundama. Sellest raamatust leiad igakuised teemad, mis käsitlevad näiteks hommikusi ja õhtuseid harjumusi, mille abil enda ellu tasakaalu luua. Kõik see on üles ehitatud nii, et igaüks saab alustada just sealt, kus talle kõige sobivam on.