Koristusentusiast Elo Sagor toob välja, et raamatu keskmes on mõte, et tõeliseks liidriks saab vaid siis, kui ollakse valmis oma kontrollist osaliselt loobuma ja julgustatakse meeskonnaliikmeid vastutust võtma. See aitab luua usaldusväärse ja motiveeritud töökollektiivi, kus igaüks annab oma parima. Lisaks pakub raamat Elo sõnul kasulikke nõuandeid ja praktilisi näiteid, kuidas arendada meeskonda ning tulla toime igapäevaste juhtimisväljakutsetega.