Kuidas ühest heast perekonnast pärit toredast tüdrukust sai «sadistlik elukas»

Susan Eischeid, mitme raamatu autor ja oboemängija, on käsitlenud holokausti nii oma uurimistöös kui ka muusikas. Auschwitz-Birkenau muusikalembelise peaülevaataja Maria Mandli eluloo vastu tekkis Eischeidis huvi, kui ta kirjutas raamatut Auschwitz-Birkenau naisteorkestrist («The Truth about Fania Fénelon and the Women’s Orchestra of Auschwitz-Birkenau», 2016). Tõik, et «sadistlikuks elukaks» hüütud Mandl lõi Natsi-Saksamaa koonduslaagrite süsteemis esimese ja ainsa naisteorkestri, et halastamatul vangivalvuril oli sügav hingeline vajadus muusika järele, paelus Eischeidi. Niisamuti köitis autorit Mandli klišeelikult idülliline lapsepõlv. Mandl oli ilus ja tark tütarlaps, kes oli pärit armastavast ja lugupeetud keskklassi perekonnast. «Ta oli heast perekonnast tore tüdruk,» rõhutab Eischeid. Niisiis polegi raamatu eesmärk pelgalt anda kronoloogiline ülevaade Mandli elust, vaid uurida küsimust, kuidas toetavas keskkonnas sirgunud ja soodsate väljavaadetega tütarlapsest võis saada naine, kes asus tööle Auschwitz-Birkenau vangivalvurina.