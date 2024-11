Lugu maailma kuulsaimast pärlist, mis kinkis orjale vabaduse

La Peregrina on kahtlemata kõigi aegade kuulsaim pärl. 16. sajandil õnnestus orjal, kes pärli Kariibi merest välja tõmbas, end sellega vabaks osta. Mõne aja pärast jõudis see haruldaselt kaunis pärl Hispaania kuninga Philip II kätte, pannes alguse legendile, mis on teda saatnud sellest ajast peale. Legendi järgi toob suur pärl kandjale nii suurt armastust kui ka suuri segadusi.