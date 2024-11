Kirjastaja valik: 4 uut raamatut, mida kohe lugema hakata

Passose triloogia ilmumine eesti keeles võttis kirjastaja sõnul aega neli aastat. «See on ameerika kirjandusloo kõige tähtsamaid teoseid üldse,» sõnab Tendermann. «Ma arvan, et eestlase jaoks ongi huvitav lugeda seda ameerika ajalugu, mida me tegelikult eriti hästi ei tea,» soovitab ta.

Noore autori debüütromaani on tõlgitud juba 25 keelde. «Ma julgen seda ainuüksi selle pärast soovitada, et lugeda ühe noore autori esimest teost, mis on löönud maailma pahviks,» ütleb Tendermann ja märgib, et raamat annab lisaks ka hästi aimu, kuidas tänapäeva noored elavad ja mõtlevad.

See raamat on hämmastav ajakirjanduslik uurimistöö, mis kubiseb nuhkidest, häkkeritest, relvakaupmeestest ja ka tunnustamata kangelastest, ning on ühtaegu nii põnevik kui ka teatmeteos. «Ülimalt põnev spiooniromaan lausa,» kiidab Tendermann.

Al Pacino on üsna konfliktne meetodnäitleja ja oma raamatus jääb ta otsekoheseks. See on mälestusteraamat mehelt, kellel pole enam midagi karta ega midagi varjata.