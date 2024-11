6 nõuannet, kuidas endast võimalikult hea mulje jätta

Me oleme sotsiaalsed olendid. Suhted teiste inimestega on meie elus määrava tähtsusega. Teadmine, miks inimesed käituvad nii, nagu nad käituvad, on meie kõige olulisem tööriist, ilma milleta me üksnes oskuste varal kuigi kaugele ei jõua. Tuginedes Periklese, kuninganna Elizabeth I, Martin Luther King Jr-i ning paljude teiste suurkujude ideedele, õpetab Greene meile, kuidas lasta lahti emotsioonidest ja õppida end valitsema; kuidas arendada empaatiat, mis aitab meil teisi mõista; kuidas näha inimeste maskide taha ning kuidas seista vastu konformismile ja luua omaenda ainulaadne sihiteadlikkus.