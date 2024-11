Ilmus kaardigurmaani maiuspala

Kaardid on iseenesestmõistetav osa meie elust: maakera või Eesti kontuurid ei vaja selgitavat allkirja. Väga keeruline on võrrelda end kaarti uuriva inimese või tema tunnetega mitu sajandit tagasi. Võib tuletada meelde lapsepõlve ja imestada nagu siis, kas maakera on tõesti ümmargune ja me ei kukugi selle pealt maha? Haridusteed jätkates asetuvad kaardil paika lähemad ja kaugemad kohad, maailma poliitiline jaotus, geograafilised nähtused koos põhjuste ja tagajärgedega. Samasuguse evolutsioonilise teekonna on läbi teinud kartograafiliste teadmiste ja oskuste areng antiikajast tänasesse päeva.