Raamat lastele, kelle isale on pudel kõigest tähtsam

Sotsiaalministeeriumi andmetel ületab Eesti kõrge alkoholitarbimine sageli uudiskünnist, sest kogused on suured ja paistavad teiste Euroopa Liidu riikide seas silma. Miks raamatuid siis napib? Rasketest teemadest on keeruline lastele mõistetaval viisil rääkida, seetõttu eelistatakse vaikida. Lapsi, kes selle all kannatavad, aga leidub. Nad näevad enda ümber purjus inimesi tänavatel ja kodus ning peavad pereliikmete valede valikute tõttu tundma naabrite, kaaslaste ja võõraste halvakspanu. Oma tunnete ning mõtetega toimetulekuks vajavad nad täiskasvanute abi. On suurepärane, et kirjastus Koolibri võttis ette selle tänuväärse ja vajaliku tõlkeraamatu väljaandmise.

Artur Gębka lasteraamat «Isa pudel». Foto: Erakogu

See eriline raamat on noore poola kirjaniku ja tegevpsühholoogi Artur Gębka kolmas lasteraamat. Aastal 2023 pälvis ta mitu mainekat poola lastekirjanduse preemiat, Astrid Lindgreni nimelise preemia ning Poola IBBY auhinna. Ta on intervjuudes tunnistanud, et tahab rääkida lastele mõistetavas keeles teemadest, mida ta oma psühholoogitöös pidevalt kohtab ja mida muidu üritatakse vaiba alla pühkida ning olematuks vaikida.

Artur Gębka lasteraamat «Isa pudel». Foto: Erakogu

Artur Gębka raamat jutustab sellest, mis võib juhtuda, kui isa ei saa jälle ametikõrgendust, millest ta juba mitu korda on ilma jäetud. Kolleegi õhutusel otsib ta lohutust alkoholist ja leiab selles salajase sõbra ja liitlase. Pudel trügib varsti tema koju ning hakkab varjutama terve perekonna elu. Agata Dudeki suurepärane kunstnikutöö toetab jutustust - tulemus on kahel häälel esitatud lugu süvenevast alkoholiprobleemist, mida loo tasandil kujutab pudeli metafoorne paisumine ja viimaks isa pudelisse kadumine, visuaalis aga toetab pudeliroheliste plekkide kasvamine terveid lehekülgi katvateks pindadeks, nagu vaataks kogu elu läbi pudelrohelise klaasikillu. Lugu ise ja viis, kuidas see on kirja pandud ning visualiseeritud, puudutab kindlasti igas vanuses lugeja hingekeeli, olenemata sellest, kas neil on isiklik kokkupuude selle valusa probleemiga või mitte.