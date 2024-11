NÄDALA RAAMAT Üks kurikuulusam natsirežiimi mõrtsukas saadeti 36-aastaselt hukkamisele

Mandli elu on igati ühe tormilise, vägivaldse ja mõistusvastase ajastu peegeldus. Auschwitz-Birkenaus rajas ta märkimisväärselt hea naisorkestri ja «lapsendas» mitu laagrisse saadetud last – vaid selleks, et nad pärast huvi hääbumist gaasikambrisse vedada. Avaliku kohtuprotsessi järel, mida kajastati ka rahvusvahelises meedias, määrati ta 1948. aastal poomissurma.